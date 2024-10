Auto, la patente arriva sempre più tardi: a Torino 4 giovani su 10 non la conseguono a 18 anni

I giovani “fuggono” dalle auto. Negli ultimi anni si è assistito ad un forte calo di auto intestate ai giovani. Nello specifico, nel periodo tra il 2012 ed il 2022 il calo è stato del 33% e le auto intestate ad under 25 sono scese sotto le 600mila, in controtendenza rispetto alla crescita del parco circolante auto nello stesso periodo, pari all’8%.

Patente presa sempre più tardi

Una delle cause di questo crollo è il minor interesse nei confronti dell’auto, che non rappresenta più per i giovani un simbolo di emancipazione, come testimonia il fatto che la patente viene presa sempre più tardi.

A tal proposito, Segugio.it – il portale leader della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – ha confrontato l’età di conseguimento della patente degli utenti che hanno salvato un preventivo ad agosto. Da questa analisi si nota che, mentre tra gli over 50 la percentuale di chi ha ottenuto la patente a 18 anni è del 72%, tra i giovani under 25 questa percentuale scende al 46%.

A Torino dati più bassi della media nazionale

Il divario si rafforza ulteriormente in alcune grandi città del Nord, tipo Milano e Torino, dove la percentuale di under 25 che conseguono la patente a 18 anni scende rispettivamente al 35% e 39%. In queste città, dove sono presenti numerose alternative di mobilità e il trasporto pubblico è più capillare, l’interesse verso la proprietà di un’auto è ancora più basso.

A ciò si aggiunge il problema dell’assicurazione auto, i cui costi sono sempre più insostenibili per i neopatentati. L’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it mostra come i premi RC Auto medi abbiano ormai abbondantemente superato i 1.000 euro per gli under 25.

I costi sempre maggiori dell'Rc auto

In particolare, si nota che: I premi RC decrescono con l’aumentare dell’età, e quindi dell’esperienza alla guida del proprietario, con un fortissimo salto tra under 25 e conducenti tra i 25 e 34 anni.

Gli under 25 rappresentano la fascia che ha subito l’aumento maggiore negli ultimi 2 anni, con un premio ad agosto 2024 di 1083,2€, in crescita di circa il 43% sullo stesso mese del 2022.