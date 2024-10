Con “Cavour" e contro i gossip sulle Bermuda: Lollobrigida dal G7 a Torino “chiude” Terramadre tra carne cruda, mele e formaggi

Un tuffo tra la folla, con stop tra i molti stand allestiti per la cinque giorni targata Slow Food: dal caffè Lavazza, ai sigari Toscani, poi una pausa allo stand della Regione Piemonte con un brindisi a suon di Bracchetto, degustazioni di formaggi come il Roccaverano, passando per la Carne cruda Coalvi, alle mele Igp di Cuneo ma anche spazio per un dolce/salato gelato al Gorgonzola.

"Il cambiamento climatico è evidente - ha detto Lollobrigida, atterrato questa mattina con il volo da Catania, di rientro da Ortigia - in Piemonte ci può essere la siccità un anno e l'anno dopo piovere eccessivamente. Dall'altra parte in Sicilia, due anni fa, ha piovuto più della media nazionale, ma quest'anno per 13 mesi, non ha piovuto. In Italia recuperiamo solo l'11% dell'acqua piovana, ne disperdiamo il 50%. Non siamo in grado di utilizzare adeguatamente le acque reflue."