Sabato a Settimo Torinese il quarto concerto della stagione di “Antiqua 2024”

Per il 70° anniversario dalla sua fondazione, la Corale Universitaria di Torino, in collaborazione con l’Accademia del Ricercare, propone: “Domenico Scarlatti (1685-1757) - Stabat Mater in Do minore A doppio coro e B.C” e “Giacomo Carissimi (1605–1674) Historia di Jephte - Oratorio a sei voci”.