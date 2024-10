Unione Montana e futuro sostenibile: oltre 1,4 milioni di euro per la Green Community

Nuove risorse per le comunità green in Val di Susa

Il futuro della Val di Susa è sempre più verde. Con l'assegnazione di 1.408.166,13 euro da parte della Regione Piemonte, il progetto "Unione Montana Valle Susa – risorse di oggi per domani" prende il via, segnando una svolta decisiva per il territorio. Queste risorse, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), permetteranno di avviare un ambizioso programma di interventi che trasformerà la Valle Susa in un modello di sostenibilità e innovazione.

Il progetto si concentra su cinque settori chiave: la gestione certificata del patrimonio agro-forestale, l'integrazione delle risorse idriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili, il turismo sostenibile e la mobilità integrata. “Siamo davvero orgogliosi di aver portato a casa questo importante risultato, che ci permette di dare un’accelerazione al nostro piano di sviluppo del territorio in chiave sostenibile”, afferma il Presidente dell’Unione Montana Pacifico Banchieri. “Abbiamo l’opportunità di rendere la nostra Valle un laboratorio d’innovazione, in cui il patrimonio naturale e le risorse locali saranno gestiti in modo consapevole e condiviso. Ogni intervento realizzato contribuirà a costruire un futuro migliore per le generazioni di oggi e domani”.

La Green Community permetterà la realizzazione di 10 interventi chiave in alcune aree specifiche del territorio: lo sviluppo di una filiera "bosco-energia", la certificazione di gestione forestale sostenibile dei boschi pubblici e dei castagneti da frutto (Marrone della Valle di Susa I.G.P.), il potenziamento dell’approvvigionamento idrico nelle borgate con carenza, la realizzazione di nuovi impianti a cippato di legna, la realizzazione di impianti fotovoltaici, la creazione di una comunità energetica, potenziamento dell’offerta outdoor montana (MTB ed escursionistica), la valorizzazione dei prodotti locali attraverso la realizzazione di un frantoio di valle, l’infrastrutturazione della ciclabile Via Francigene la sperimentazione di servizi per la sua manutenzione e gestione.

Spiega Ombretta Bertolo, Assessore con delega alle Comunità Energetiche: “Grazie alle risorse assegnate, avremo l'opportunità di implementare progetti concreti che puntano all’autosufficienza energetica, utilizzando le fonti rinnovabili in modo innovativo e sostenibile. La nostra visione è quella di una Valle Susa all’avanguardia, dove energia, ambiente e sviluppo locale si intrecciano in un equilibrio virtuoso”.