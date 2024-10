Paolo Sirna, nuovo Questore di Torino, tra lotta alla mafia, ascolto e partecipazione [VIDEO]

Partecipazione. Ascolto. Presenza attiva. Educazione alla legaliltà. Ma, sopratutto, lotta alla criminalità organizzata. Con queste tematiche il nuovo Questore di Torino , Paolo Sirna , si è presentato alla stampa, in occasione del suo insediamento al posto di Vincenzo Ciarambino, ora diventato Prefetto , che si è trasferito a Roma.

Sirna ha ricordato il suo trascorso in provincia di Catanzaro: “ Qui nelle scuole si è passati dal parlare di mafia al parlare di legalità. È un grande passo in avanti” .

“Ogni azione violenta verrà perseguita - ha commentato Sirna - Il risultato che si vuole conseguire è far accrescere il bene comune e di dare una possibilità di una convivenza civile e sempre più aperta e dialogante con le istituzioni. Quello che intendiamo fare è unirci al territorio, di da dare ascolto e di recepire le istanze da chi abita in questa provincia, che mi ha affascinato dal primo momento in cui sono arrivato".

Una lunga esperienza alle spalle