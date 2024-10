Mao e MuCiv: un ponte tra Torino e Roma per dare vita al più grande museo italiano sulle culture asiatiche

Il MAO annuncia la collaborazione con il MuCiv, realizzata in occasione dell’avvio del riallestimento progressivo delle Collezioni di Arti e Culture Asiatiche del Museo delle Civiltà di Roma, intitolato EUR_Asia, che porterà all’apertura del più grande museo italiano di arti e culture asiatiche.

Per l’occasione il Museo d’Arte Orientale di Torino ha contribuito alla curatela di due sezioni dell’allestimento temporaneo del percorso EUR_Asia, una riflessione museografica, storica e metodologica che racconta la storia delle Collezioni asiatiche del Museo delle Civiltà attraverso oltre 100 capolavori e testimonianze organizzati in cinque sezioni, fra manufatti, documenti d’archivio, resoconti di indagini diagnostiche e nuove produzioni artistiche. Al centro del progetto l’esplorazione della materialità degli oggetti nella loro funzionalità, sia essa rituale, pratica, simbolica o religiosa, che sviluppa narrazioni tematiche capaci di offrire una visione trans-asiatica capace di superare riferimenti e limiti geografici.

Un approfondimento nella sezione iniziale è dedicato alle problematiche scientifiche e storiche connesse ad aspetti quali conservazione e restauro, con la condivisione dei risultati delle analisi eseguite in occasione della mostra Buddha10 (MAO, 20 ottobre 2022 - 5 maggio 2023) su alcune sculture del Museo delle Civiltà da parte del Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e dal Politecnico di Torino, che evidenziano la fondamentale connessione fra ricerca storico-artistica e ricerca scientifica, fra studio e restauro.

Sezione centrale del percorso – quasi una mostra nella mostra - l’intervento, coordinato dal MAO, dell’artista Gala Porras-Kim, Research Fellow del Museo delle Civiltà e Artist in Residence presso il MAO: il fulcro del progetto è costituito da un video che mette in relazione gli oggetti del museo e la figura del “funzionario” (archeologo, storico dell’arte o conservatore) quale simbolo e strumento del loro “studio” e della loro “conoscenza”. Nell’opera i manufatti perdono la loro materialità per lasciare il posto solo alle mani che li movimentano, suggerendo così alcune riflessioni su concetti fra loro connessi quali provenienza originale/esposizione museale, presenza/assenza, conservazione/fruizione, significato/interpretazione.

Davide Quadrio, direttore del MAO commenta: “La collaborazione istituzionale costruita negli ultimi due anni tra il MuCiv e il MAO è stata fondante non solo per progetti curatoriali compartecipati, ma anche per i contenuti prodotti e per la grande condivisione di risorse. Si parla spesso di rete e collaborazioni tra musei, ma credo che in questa occasione il Museo d’Arte Orientale di Torino e il Museo delle Civiltà di Roma abbiano esplorato modalità collaborative originali e profonde, ben testimoniate dai due progetti che aprono questa mostra EUR_Asia: da una parte il risultato di studi scientifici su opere imprescindibili della collezione Cina del MuCiv e che, grazie alle mostre al MAO e alla collaborazione con la Fondazione Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, si sono potute studiare come mai prima; dall’altra la collaborazione con l’artista in residenza al MAO Gala Porras-Kim, che riporta il contributo di una vita in materia di studi eseguiti da curatori e conservatori del museo romano a un livello emotivo, prezioso e rivelante. Dietro quelle mani la Sapienza di una vita”.