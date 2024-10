Nichelino, tenta la truffa della cassetta di frutta ma viene scoperto e allontanato

Un vecchio trucco, che talvolta ancora riesce, puntando sull'effetto sorpresa e la poca attenzione delle persone. Nei giorni scorsi non è andata a buon fine a Nichelino la truffa della cassetta di frutta.

Cosa è successo all'esterno de I Viali

E' successo all'esterno del Carrefour del centro commerciale I Viali, dove una persona, con la scusa di regalare una cassetta di frutta, o di promettere prezzi stracciati, ha tentato di confondere un passante per sottrargli il portafoglio o anche solo qualche banconota.

La vittima, in questo caso, non si è però fatta abbindolare dal giovane che si era avvicinato con il suo furgoncino fingendo di conoscerlo. E di fronte alle insistenze di andare al bancomat per prelevare i soldi per comprare, ha ricevuto per tutta risposta una energica spallata che lo ha mandato via.

Il fatto denunciato ai carabinieri

Poi l'uomo è andato a denunciare l'accaduto ai carabinieri, che adesso stanno indagando per provare a risalire all'identità del truffatore, che potrebbe aver colpito già nel recente passato.