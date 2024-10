CHIOSCO MOBILE parteciperà alla fiera GUSTUS di Napoli dal 17 al 19 Novembre 2024

In questo salone parteciperà CHIOSCO MOBILE, che presenterà il modello Delight 3 allestito per pizzeria; infatti per l’occasione è stato personalizzato con una saladette refrigerata in acciaio inox, con piano in granito e vaschette porta ingredienti, perfetta per la preparazione di pizze, pinse, etc.

Essendo dotato di pannello solare collegato ad inverter e batterie, permette di non rompere la catena del freddo, lasciando sempre accesi sia la saladette che l’elegante tavolo in acciaio inox da tre ante; consentendo di operare in modo autonomo con un impatto ambientale ridotto e una riduzione dei costi energetici. Inoltre, il modello Delight 3 è equipaggiato con un forno elettrico di ultima generazione, che garantisce una cottura uniforme e croccante delle pizze in tempi rapidi.

Oltre a ciò, la struttura mobile è stata progettata per essere facilmente trasportabile e posizionabile in qualsiasi luogo, rendendo possibile la creazione di una pizzeria pop-up in pochi minuti. I materiali utilizzati sono di alta qualità e resistenti agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata e un aspetto sempre impeccabile.

Per completare l’offerta, il chiosco è dotato di luci LED a basso consumo energetico, che illuminano l'area di lavoro durante le ore serali.

Grazie a queste caratteristiche, il modello Delight 3 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera avviare una pizzeria itinerante senza compromessi sulla qualità e sull’efficienza.

CHIOSCO MOBILE offre una vasta selezione di chioschi per bar, sia fissi che su carrelli omologati per uso stradale, molti dei quali trainabili con la propria auto con la patente di guida di tipo B. Inoltre, dà la possibilità di ritirare il chiosco già allestito e pronto per essere utilizzato per varie attività.

E’ possibile personalizzare il proprio chiosco, infatti, non solo per l’attività di pizzeria, ma come paninoteca, gelateria, birreria, pasticceria, creperia, yogurteria, cocktail bar, punto informativo o molte altre opzioni; quindi che tu voglia avviare una nuova attività o espanderla partecipando a eventi street food, fiere esclusive o offrendo servizi di catering per feste private, compleanni, cerimonie, e altro ancora, con CHIOSCO MOBILE potrai esaltare la tua immagine, dare notorietà al tuo marchio e attirare l’attenzione dei clienti per valorizzare ancor di più il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE con i suoi chioschi per bar ti aspetta alla fiera GUSTUS di Napoli al padiglione 2, stand 2001; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni, bloccare il prezzo attuale prima del nuovo listino 2025, e soprattutto per scoprire le offerte attuali e i chioschi in pronta consegna.



