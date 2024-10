La Circoscrizione 7 pubblica il Bilancio di metà mandato

L’opuscolo di metà mandato riassume il lavoro svolto dalla Circoscrizione 7 nel corso della prima metà della consiliatura 2021 – 2027. In questi primi 3 anni sono stati portati a termine e messi in cantiere numerosi interventi, a copertura di tutti i quartieri che compongono la mappa di una delle Circoscrizioni più estese della Città.

“Si è lavorato, dichiara Luca Deri Presidente della Circoscrizione 7, innanzitutto, sulla rigenerazione urbana del nostro territorio, mettendo in campo interventi che riguardano il recupero dei quartieri con una riqualificazione attenta soprattutto alla sostenibilità ambientale. Attenzione e progettualità sono state rivolte alle fasce giovanili e alla Terza Età attraverso progetti sportivi, multiculturali, sociali ed inclusivi. Si è proceduto alla riqualificazione di importanti aree verdicon particolare attenzione alle aree giochi per bambini. Tutti gli interventi sono stati effettuati in attesa dell’avvio di grandi cantieri PNRR e altri ad opera di privati che cambieranno,soprattutto, il volto di quartieri complessi come Aurora e Valdocco.

In ambito commerciale ed artigianale sono state promosse nuove iniziative a supporto di entrambi i settori. Per quanto concerne la sicurezza, conclude Deri, si è lavorato con successo alla creazione del pattuglione interforze di Polizia, Carabinieri e Esercito, in stretta e continua collaborazione con la Polizia Municipale, che presidia regolarmente alcuni punti particolarmente delicati del territorio. È infatti imprescindibile, ai fini di una reale riqualificazione urbana, che gli interventi di rigenerazione strutturale e sociale avvengano in simbiosi con l’incremento della percezione di sicurezza offerta ai residenti”.