Azienda Zero in visita servizi di emergenza austriaci

Nell'ambito dei progetti di cooperazione europei Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte è stata ospite della Centrale di Emergenza 144 del Distretto del Basso Austria. Il Direttore Sanitario, dott. Alessandro Girardi e il Direttore del NUE112, dott. Valter Occelli hanno avuto proficui scambi di informazioni ed esperienze.

Come ricordato dal Direttore Generale di Azienda Zero Piemonte, ing. Adriano Leli, “i sistemi di emergenza sono strutture in continua evoluzione e lo scambio di buone pratiche è necessario per migliorare sempre più la qualità resa alla popolazione. Contemporaneamente presso il Congresso Europeo delle Centrali di Emergenza Sanitaria Euronavigator 2024 – la principale Conferenza per la gestione delle emergenze in ambito sanitario, per la Polizia, Vigili del Fuoco e Triage infermieristico secondario - si è avuta una importante partecipazione degli operatori delle Centrali dell'Emergenza Sanitaria, che rappresentano tutte e 4 le sale operative presenti in Piemonte, e delle Centrali 116.117 che hanno portato importanti esperienze e proposte per il miglioramento del Servizio ricevendo un apprezzabile riconoscimento dai colleghi dei diversi servizi europei presenti”.