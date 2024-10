Nel Torinese fine settimana con sole e tempo stabile, nuovo peggioramento da martedi

Un promontorio anticiclonico temporaneo manterrà condizioni stabili tra sabato e domenica, ma la tregua durerà poco: già lunedì prime avvisaglie di un peggioramento che dovrebbe concretizzarsi in una perturbazione intensa ma veloce da martedì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 4 ottobre.

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con possibili isolate piogge o rovesci qua e la sul Piemonte, in miglioramento nel corso della giornata con rasserenamenti ampi dal pomeriggio. Temperature in recupero rispetto a ieri nelle massime, con valori tra 18 e 19 °C. Venti assenti o deboli orientali su pianure.

Sabato 5 ottobre.

Cielo sereno ovunque, con qualche nebbia al mattino e qualche cumulo sulle Alpi al pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 10 °C. Massime stazionarie o in lieve aumento e attorno 19/20 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Domenica 6 ottobre.

Già dal mattino nuvolosità più estesa in intensificazione nel corso della giornata, con piogge sui crinali alpini ai confini nordoccidentali. Temperature minime in leggero rialzo causa nuvolosità, mentre massime che in alcuni casi cominceranno a scendere, altrimenti stazionarie. Venti ancora assenti su pianure.

Da lunedì 7 ottobre.

Nuovo peggioramento in vista, già lunedì saranno presenti precipitazioni isolate e poi in estensione da Valle d'Aosta e aree settentrionali in serata per l'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe coinvolgere le nostre regioni nella giornata di martedì.

