Dopo le case di via Bologna tocca ai marciapiedi: due rom occupano un pezzo del trincerone in Barriera di Milano

Dopo i recenti sgomberi delle case di via Bologna, con di mezzo anche il ritrovamento di un grosso fucile in un'area verde , torna a far parlare il trincerone di Barriera di Milano: un angolo di strada, infatti, è stato occupato da alcuni rom.

Il tratto di marciapiede situato tra via Sempione e via Monte Rosa , sembra infatti essere presidiato giorno e notte da una coppia di nomadi.

Il caso è finito all'attenzione della Circoscrizione 6, che preoccupata per le condizioni del posto chiedono interventi urgenti. "Chiedo al sindaco Lo Russo e agli assessori Rosatelli e Porcedda quali interventi avrebbero in mente per far cessare questo scempio a cielo aperto e questi continui atti osceni, che si protraggono a tutte le ore del giorno anche alla presenza di minori", ha dichiarato la capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6 Verangela Marino.