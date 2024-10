Arredamento su misura di bar, ristoranti e hotel: vieni a scoprire il progetto AZ a Expocasa

Progetto AZ è un’azienda che opera da oltre 15 anni come leader nel settore del contract, occupandosi in particolare dell’arredamento su misura di bar, ristoranti e hotel.

Negli ultimi anni, ha ampliato la propria expertise, dedicandosi con crescente attenzione all'arredo per la casa, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità. In questo contesto, propone una curata selezione di tavoli e sedie di design, con la possibilità di realizzare piani tavolo su misura personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti. Ogni pezzo è scelto per la sua estetica distintiva e la qualità dei materiali, garantendo un perfetto equilibrio tra funzionalità e stile.