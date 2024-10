Scuola, sopralluogo della Città Metropolitana al Galfer e al Sommeiller: in programma piccoli interventi di ristrutturazione

Giovedì 3 ottobre, il direttore generale della Città metropolitana di Torino, Guido Mulè, ha incontrato Antonietta Mastrocinque, dirigente del Liceo Scientifico Galileo Ferraris, e Barbato Vetrano, dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale Germain Sommeiller, due realtà scolastiche di Torino che ospitano circa 2.200 studenti.

Questo incontro si inserisce in una strategia più ampia della Città metropolitana, finalizzata a migliorare la comunicazione con i dirigenti scolastici e a trattare in modo diretto e tempestivo le problematiche legate all'edilizia scolastica. Durante il sopralluogo, il Direttore generale, accompagnato dai tecnici della Direzione Edilizia scolastica, ha confermato l'intenzione di ritinteggiare gli spazi interni di entrambi gli edifici scolastici situati in corso Montevecchio 67.

Con Antonietta Mastrocinque, dirigente del Galfer, è stata discussa la questione del bar della scuola, con l'intenzione di ampliarlo e creare una piccola zona ristoro, tenendo in considerazione eventuali vincoli strutturali.

È stata inoltre approvata la richiesta di tinteggiatura delle aule del piano terra, nei settori A e B, utilizzate sia per le attività scolastiche che per i seggi elettorali.

Si è anche convenuto di avviare un progetto per la ricollocazione dei rilevatori di calore per il riscaldamento e per riqualificare il cortile esterno, attualmente adibito a parcheggio, insieme a uno studio per sostituire l'attuale illuminazione con lampade a LED.

Con Barbato Vetrano, dirigente del Sommeiller, si è invece concordato di valorizzare la sala docenti, trasformandola in uno spazio più accogliente e funzionale. È stato proposto di liberare la sala dall'attuale utilizzo, sostituire l'illuminazione con soluzioni a LED e spostare gli strumenti tecnici del Museo Sommeiller in teche da posizionare nell'area ristrutturata della sala docenti, per esaltare il patrimonio culturale della scuola.