La Guardia di Finanza festeggia 250 anni: per l'occasione a Torino il Ministro Giorgetti

Sotto gli occhi affascinati di un vasto pubblico nella splendida cornice di piazza Castello, questa mattina si sono svolte le celebrazioni del 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Per l'occasione ha portato i saluti istituzionali il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Le uniformi d'epoca

Un momento di festa che ha regalato al centro città torinese una rievocazione storica della Fiamme Gialle. I militari hanno mostrato agli spettatori presenti, con una sfilata sulle note della bande del Corpo, le uniformi d’epoca. Tra queste quella della legione delle truppe leggere, il corpo da cui nacque successivamente la Guardia di Finanza.

Giorgetti: "250 anni di servizio per il paese"

"Il corpo raggiunge 250 anni di servizio per il paese. Le origini della Guardia di Finanza affondano le radici ancor prima della nascita dello stato, da allora ha accompagnato il paese.–ha dichiarato il ministro dell'Economia e della Finanza Giancarlo Giorgetti–Oggi questo lungo percorso collega passato e futuro, perché i finanzieri sono una struttura capace di rinnovarsi per rispondere alle esigenze del contesto, rimanendo sempre ancorata ai propri valori.""Sono convinto–continua Giorgetti– che il valore di un'istituzione si misuri dalle persone che la compongono: oggi le Fiamme Gialle continuano a essere un tassello fondamentale per la sicurezza e per il patrimonio economico del Paese.""Con oggi si chiude un percorso avvincente, uno storico momento che segna 250 anni del nostro corpo, un traguardo davvero importante.– ha commentato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro – I cittadini sono al centro del nostro lavoro, questo viaggio non poteva terminare a Torino dove 250 anni tutto è iniziato. Tradizione e futuro sono i binari sui cui il nostro corpo vive la storia".

Mostra storica sino al 4 novembre

Al termine della cerimonia rievocativa il pubblico presente ha potuto continuare i festeggiamenti, infatti è stata resa possibile la visita a due stand espositivi delle fiamme gialle, presenti in piazza grazie al progetto “Villaggio della Guardia di Finanza”. Inoltre per il pubblico sono state anche aperte le porte di Palazzo Madama, esponendo la mostra storica aperta sino al 4 novembre.