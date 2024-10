Nuovo assetto per il Mercato di Piazza della Vittoria, c'è l’accordo: da lunedì parte il restyling

L’accordo è stato raggiunto durante la commissione della Circoscrizione 5 dove era presente anche l’assessore Paolo Chiavarino . Nel mese di marzo una partecipata riunione aveva visto una massiccia presenza di operatori del mercato. In quell’occasione era stato mostrato quello che i tecnici del comune avevano individuato come l’assetto più vicino alle esigenze di sicurezza, con una disposizione da sei a quattro file, con via di fughe più larghe , un migliore passaggio delle carrozzine e anche un utile disincentivo alle attività di borseggio .

"Una nuova disposizione dei banchi che manterrà e tutelerà gli operatori mercatali e soprattutto migliorandone la Sicurezza del mercato stesso - è il commento del coordinatore alle Attività Produttive della Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore - Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso e partecipato attivamente al raggiungimento di questo obiettivo ponendo le basi nel credere ancora che la buona politica può esistere quando lavora nell'interesse comune. Ringrazi l'assessorato al commercio per essersi reso disponibile ad accogliere le istanze pervenute dal territorio, mettendo in risalto anche la buona capacità di governo anche tra Istituzioni di colore politico differenti.”

"Non posso che manifestare la grande soddisfazione nel vedere andare a buon fine il restyling del Mercato di Borgo Vittoria - dichiara Carmela Ventra, ex coordinatrice della terza commissione, quando partì il progetto del nuovo layout - dopo anni di incertezze e mancati accordi fra gli ambulanti stessi. L'amministrazione centrale si è mostrata sempre disponibile al confronto, ma solo con un accordo tra i diretti interessati, si poteva giungere all'attuazione del progetto. Il lavoro sinergico che c'è stato fra circoscrizione 5, commissione mercati e assessorato hanno portato ad una soluzione. L'apertura anche nei confronti dei singoli, a rettificare eventuali problematiche fa pensare che l'apertura e la collaborazione vista in questo senso è il lavoro migliore che si potesse fare con il territorio e per il territorio stesso. Ringrazio per questo il mio collega Ballatore per il suo prezioso contributo, nel portare a conclusione questo iter."