Pinerolo: dopo Brachetti la Maschera di Ferro è Elvio Chiatellino [FOTO]

Il bordello frequentato da mercanti, militari e moschettieri, i giochi e i mestieri di un tempo e la cella con il personaggio misterioso, prigioniero di Re Sole. Pinerolo per due giorni si è calata nel Seicento con la rievocazione storica organizzata dall’associazione Maschera di Ferro, che prende il nome della manifestazione. La rievocazione si è tenuta nel pomeriggio di oggi, mentre al mattino i figuranti hanno partecipato alla messa in Duomo con il vescovo Derio Olivero e si sono esibiti sul piazzale di San Donato (nella fotogallery di Christian Bosio). Poco fa, alle 18,30, dal balcone del Circolo Sociale è stata svelata l’identità del personaggio che si cela sotto la maschera: è il pinerolese 75enne Elvio Chiatellino della cooperativa sociale Quadrifoglio, che ha portato il Tour de France in città il 2 luglio. Succede al trasformista Arturo Brachetti.