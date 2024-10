Murarte compie 25 anni: a Torino un programma di talk sulla creatività urbana

L’11 e il 12 ottobre Torino ospiterà dei talk sulla creatività e, successivamente, eventi e jam artistiche in varie location della città.

Sarà l’occasione per celebrare i 25 anni di Murarte. A tal proposito, infatti, dopo i primi due appuntamenti di aprile e maggio Abstract Graffiti Jam e Quercetti Jam, le associazioni Monkeys Evolution, Il Cerchio E Le Gocce e la Città di Torino hanno organizzato una due giorni di talk aperti – che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dell’Università, del Politecnico, dell’Accademia di Belle Arti oltre a esperti e critici, realtà artistiche e culturali, comunità del territorio, artiste, artisti e ospiti provenienti anche da fuori Torino - sul tema della creatività urbana, per capire come progetti tipo MurArte, ma anche concetti e pratiche contemporanee nello spazio pubblico, possano evolversi e svilupparsi nei prossimi anni.

Nel corso degli incontri, inoltre, si parlerà del rapporto fra muralismo e arte contemporanea e dell’impegno politico e sociale nella creatività urbana.

A dare il via alla due giorni di incontri saranno Carlotta Salerno e Rosanna Purchia, rispettivamente assessore alla Politiche Giovanili e alla Rigenerazione Urbana e alle Politiche Culturali della Città di Torino, che venerdì 11 ottobre, alle ore 10, nell’Hub della Creatività al Cortile del Maglio, parteciperanno al primo talk in programma dal titolo ‘Presente e Futuro di MurArte a confronto con altre esperienze di progetti pubblici’.

"Il traguardo raggiunto dal progetto MurArte è significativo sotto diversi punti di vista. Negli anni è cresciuto così tanto da diventare un vero e proprio marchio, riconoscibile a livello nazionale ed internazionale, senza mai perdere lo spirito di laboratorio in cui si sperimentano nuove tecniche e nascono nuovi talenti – afferma Carlotta Salerno. L'impatto che MurArte ha sulla nostra città va ben al di là del miglioramento delle superfici di volta in volta individuate, poiché è veicolo e parte integrante anche di processi di rigenerazione urbana e di empowerment giovanile. MurArte ha saputo tessere un legame non scontato tra giovani appassionati di arte muraria alle prime armi e associazioni di riferimento sul territorio. Perciò auguri a MurArte per i suoi primi 25 anni, sicura che ne festeggeremo insieme ancora tanti altri”.

Il progetto del Comune di Torino è nato nel 1999 per rispondere alle richieste provenienti da giovani artiste e artisti di spazi pubblici - i cosiddetti ‘muri legali’ - per interventi di libera espressione attraverso le tecniche del graffiti-writing e della street art e, attraverso workshop, eventi e collaborazioni con artiste e artisti locali e internazionali, ha ispirato generazioni di giovani talenti e stimolato il legame tra arte, città e cittadini oltre a porre le basi per un dialogo tra istituzioni e mondo del graffiti-writing che ha consentito in questi 25 anni di promuoverne la professionalizzazione e, al contempo, di dedicare un riconoscimento pubblico di tali linguaggi espressivi.

In questo quadro il design dello spazio pubblico e l’impatto che progetti come questo hanno nella percezione delle trasformazioni urbane rendono interessante e innovativa questa esperienza.

Info: torinocreativa@comune.torino.it