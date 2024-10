Presidio No Tav a San Giuliano, le Unioni Montane Valle Susa condannano ogni forma di violenza

L’Unione Montana Valle Susa e l’Unione Montana Alta Valle Susa esprimono forte preoccupazione per i fatti avvenuti nella notte tra il 6 e il 7 ottobre a San Giuliano, dove si è svolto un intervento delle forze dell'ordine per sgomberare il presidio No Tav, allestito sui terreni destinati all’esproprio per la costruzione della stazione internazionale dell’alta velocità Torino-Lione. L’operazione, iniziata alle 2 e conclusasi intorno alle 5.30, ha comportato la chiusura delle strade, il coinvolgimento di un ingente numero di agenti e scontri con alcuni manifestanti.

Pur ribadendo l’impegno per la tutela della legalità e la più totale condanna di ogni forma di violenza, le Unioni Montane giudicano inaccettabile che tali azioni siano state intraprese senza che i cittadini proprietari dei terreni, le autorità locali e i sindaci siano stati adeguatamente avvisati o coinvolti, considerando fondamentale che le istituzioni locali siano informate e consultate riguardo a operazioni di questa portata, che hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sulla vita quotidiana della popolazione.

La mancanza di trasparenza e coordinamento con i sindaci e le autorità locali mette in discussione il principio di collaborazione tra istituzioni, necessario per affrontare questioni delicate come la realizzazione di grandi opere e la gestione del dissenso che ne può derivare.

Pur riconoscendo la complessità del contesto e il ruolo delle forze dell'ordine nel garantire l'esecuzione delle operazioni, le Unioni Montane ritengono che le infrastrutture pubbliche, come strade e ferrovie, debbano essere tutelate e mantenute operative, garantendo ai cittadini un servizio sicuro e continuativo. Allo stesso tempo, ribadisce che è essenziale salvaguardare il dialogo tra le istituzioni a tutti i livelli, per evitare che decisioni cruciali vengano prese senza il coinvolgimento di chi conosce e vive quotidianamente il territorio.