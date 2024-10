"Destinazione Lavoro": al parco culturale Le Serre di Grugliasco la terza edizione del Salone

Tenendo fede all’impegno preso in chiusura all’evento di ottobre 2023, organizzato dal comune di Collegno e all'evento di aprile 2024, organizzato dal comune di Rivoli, il comune di Grugliasco accoglierà venerdì 11 ottobre, dalle 9 alle 17, presso il padiglione espositivo La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, la 3ª edizione del “Salone Destinazione Lavoro”.

L’evento, coordinato da Zona Ovest S.r.l., è stato da subito pensato nella prospettiva di essere ospitato a rotazione nei comuni che rientrano nella competenza del Centro per l’Impiego di Rivoli. La manifestazione, che si svolgerà durante l’intera giornata, sarà l’occasione per mettere in contatto e far incontrare fisicamente chi è in cerca di occupazione con aziende che hanno aperte procedure di selezione, agenzie di formazione e somministrazione.

«Siamo contenti di organizzare la terza edizione del Salone del Lavoro – spiega il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito – Si tratta di un'opportunità unica per incrociare realmente la domanda e l'offerta di lavoro, incontrare le aziende del territorio e affrontare colloqui in presenza, mettere a punto le strategie vincenti per sostenere un colloquio di lavoro attraverso gli accorgimenti di “cosa non fare” evidenziati dagli stessi esperti in risorse umane delle aziende, conoscere quali sono le competenze e le figure professionali più richieste oggi dal mercato».

«Con questa terza edizione del salone – afferma l’assessore al lavoro Luciano Lopedote – vogliamo proseguire l’impegno dell’Amministrazione nelle politiche attive del lavoro, già avviato con successo grazie al grande risultato ottenuto lo scorso anno dal salone “Made In Grugliasco” per l'orientamento al lavoro rivolto agli studenti».

L'evento dell'11 ottobre si caratterizza per una presenza di 21 aziende del territorio, 8 agenzie di formazione e 8 agenzie di somministrazione, con una modalità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro non mediata da algoritmi, ma con la possibilità di un “faccia a faccia” diretto con le aziende.