Alla Casa del Teatro una stagione con oltre 50 spettacoli per famiglie, bambini e ragazzi divisi per fasce di età

Aprirà questa settimana con "Libero Zoo" di Gek Tessaro la stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Uno spettacolo che allo stesso tempo chiude la rassegna "Incanti" che per più di una settimana ha portato il teatro di figura sul palcoscenico di corso Galileo Ferraris.

La stagione 24/25 prevede un cartellone di 50 spettacoli, con 17 produzioni e coproduzioni della Fondazione Trg. Il tema? "Luogo in comune". Tutti gli spettacoli sono pensati per le famiglie, per i giovani e per le scuole: 114 recite pensate per le diverse fasce d’età più il Festival GiocaTeatro; le rappresentazioni per il pubblico scolastico, ancora in fase di elaborazione, sono più di 130.