L’ambiente delle terre alte del Pinerolese al centro di un ciclo di incontri

Un approfondimento sull’ambiente delle terre alte del Pinerolese, tra biodiversità e rapporto con la natura. L’associazione culturale valdese Ettore Serafino propone una serie di incontri nel mese di ottobre per riflettere su queste tematiche.

“Come associazione da sempre siamo attenti alle questioni ambientali” spiega Elisa Delpiano Serafino, che fa parte del direttivo. “Avendo lavorato su aspetti legati alla montagna, volevamo approfondire la tematica concentrandoci sul territorio. In passato abbiamo parlato di elementi come l’acqua, ma non facendo riferimento solo al Pinerolese perché l’argomento riguardava un’area più ampia”.

Per la prima volta, quindi, gli incontri saranno dedicati nello specifico alle terre alte e alla biodiversità locale. A intervenire saranno esperti che hanno lavorato e stanno lavorando in questo ambito e che si occupano a vario titolo del territorio alto del Pinerolese.

Il ciclo di incontri ‘Ambiente, biodiversità, rapporto uomo-natura nelle terre alte del Pinerolese’ inizierà domani, giovedì 10 ottobre, alle 20,30. Si parlerà degli habitat forestali di queste valli con Michele Ottino, ex Direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso e dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, e con Pier Giorgio Terzuolo, Responsabile dell’Area Tecnica Foreste e Biodiversità dell’Istituto per le piante da Legno e Ambiente (Ipla). Durante la conferenza si cercherà di illustrare quali sono gli habitat rilevanti per la tutela della biodiversità del nostro territorio e di capire come ripristinarli, conservarli e gestirli al meglio.

Giovedì 17 si affronterà il tema della biodiversità delle Alpi Cozie. Interverranno Luca Anselmo, biologo e dottorando dell’Università di Torino, e gli esperti dell’Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie Davide Giuliano, Barbara Rizzioli e Guido Teppa.

Giovedì 24 il dibattito, a cura di Ottino, sarà dedicato al rapporto uomo-natura nelle terre alte all’interno di un mondo che cambia costantemente.

Tutti gli incontri si terranno al tempio valdese di Pinerolo, in via dei Mille 1.