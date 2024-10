L’edizione autunnale di Da la Crota al Sulé festeggia i 40 anni con i cappellini

Porteranno il cappellino dei 40 anni gli espositori dell’edizione di domenica di Da la Crota al Sulé, il mercatino primaverile dello scambio e del riuso di Bibiana. Domenica 13 ottobre torneranno le bancarelle in piazza Vittorio Emanule II, piazza San Marcellino e via Cavour. “Anche questa volta abbiamo raggiunto il numero massimo di espositori: 160. Numerosi però sono quelli rimasti in lista d’attesa, per questo stiamo valutando la possibilità di chiedere una piazza in più per l’edizione del prossimo anno” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco che organizza la manifestazione.

Quest’anno – in onore dell’anniversario dei 40 anni dalla prima edizione -, l’associazione ha preparato dei gadget per gli espositori: “Gli doneremo il cappellino dei 40 anni della manifestazione anche per ringraziarli della loro presenza”.

Alle 12 sotto l’ala di piazza San Marcellino visitatori ed espositori potranno pranzare con il menù preparato dalla Pro loco (prenotazioni entro le 10 di domenica 13 ottobre ai numeri: 348 3367322, 338 8374656).