SaluTo 2024: Scienze e Tecnologie per vivere meglio Mercato Centrale Torino

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 di SaluTO. Torino Medicina e benessere, la manifestazione che si svolgerà i prossimi giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre al Mercato Centrale Torino.

Giunta alla sua sesta edizione, SaluTO quest’anno, con il titolo Scienza e tecnologie per vivere meglio, sposta l’attenzione sui rischi dell’Intelligenza artificiale generativa per l’informazione sulla salute, e sull’importanza di fare sempre molta attenzione alle fonti delle notizie, soprattutto quando si tratta di scienza e medicina.

In questo impegno SaluTO2024 è affiancata dalla squadra del campionato di pallavolo serie A1 femminile Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Volley, in cui giocano tra l’altro Ilaria Spirito e Loveth Omoruy, le due pallavoliste che con la nostra squadra nazionale hanno vinto la Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate.

Le giocatrici hanno prestato il loro volto per brevi spot video sull’importanza di rivolgersi ai professionisti della salute e mai a fonti non verificate per raccogliere informazioni su medicina, diete, movimento fisico e benessere. I video saranno proiettati al Mercato Centrale durante gli incontri in calendario quest’anno e saranno diffusi anche sui canali social di SaluTO.

Grazie alle ragazze del Chieri’76 Volley e al loro direttore sportivo Max Gallo!

SaluTO - Torino, medicina e benessere è ideato e realizzato dalla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, dalla Città di Torino e YEG! in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Camera di Commercio di Torino.