Una città che balla: dal 12 al 20 ottobre torna l'appuntamento con "Torino Social Dance" [VIDEO]

La danza è pronta a scendere in pista tra le strade della città. Da sabato 12 a domenica 20 ottobre torna infatti la seconda edizione di " Balla Torino Social Dance ", la kermesse che intende promuovere il ballo come strumento privilegiato di relazione.

Il progetto è frutto della sinergia tra oltre 60 scuole e associazioni di ballo , le quali propongono oltre ottanta appuntamenti danzanti in venti luoghi diversi della città. Tra le location selezionate saranno presenti anche i luoghi di cura tra cui l'ospedale Sant'Anna, sottolineando il valore del ballo come strumento di cura.

L’obiettivo dell'evento è quello di permettere a tutti un libero approccio al mondo danzante, imparando a ballare da maestri, persone esperte e appassionati, e scoprire il piacere di una relazione leale e disinteressata. In quest'ottica infatti saranno presenti oltre 500 tra maestri, ballerine e ballerini tra street dance, tango, danza afro, ballo di sala, danze latino-americane, lindy hop e altri generi ancora.

" Ci troviamo per la seconda edizione di questo importante evento – ha dichiarato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino – Dopo il successo dell'anno scorso riproduciamo e rilanciamo una Torino sempre più danzante. Questi sono eventi condivisi che vedono la città stimolata da iniziative di carattere sociale."

"Questa iniziativa è stata resa possibile anche grazie al Consiglio comunale, il lavoro che ho voluto fare su richiesta da parte degli organizzatori, è un lavoro che riguarda una parte proiettata sulla lunga visione – ha commentato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo – Abbiamo voluto valorizzare questo progetto che ha saputo coinvolgere professionisti del settore. Questa manifestazione porta valori condivisi dal comune di Torino, per questo abbiamo voluto dare evidenza con un voto dell'aula ."

" Sarà un programma lungo e interessante, abbiamo immaginato un'idea di città non volendo realizzare un festival che si limitasse alla programmazione, ma pensando a nuove relazioni tra le persone – ha spiegato il coordinatore del programma Balla Torino 2024 Luigi Ratclif – Non è stata un'impresa facile ma sorprendentemente, nel giro di due anni, c'è stata una straordinaria reazione a catena che ha consetito nuovamente la realizzazione di questo progetto. "

Ad "aprire le danze", inaugurando così questa importante manifestazione, è stato il flash mobe "Well Tango per disabilità motorie", realizzato questa mattina, mercoledì 9 ottobre, in piazza Palazzo di Città. Il momento è stato incorniciato dalla presenza della presidente Grippo, che ha partecipato ai balli danzando proprio sotto al Municipio.