Gli Alpini sabato e domenica si 'prendono' piazza Castello

Le Truppe Alpine dell’Esercito in piazza in Piazza Castello a Torino con l’Alpinatour sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9.00 alle 17.30, dove la Brigata Alpina “Taurinense” allestirà uno spazio espositivo di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione, rivolto ai giovani.

I visitatori, assistiti da istruttori di alpinismo e sci, potranno cimentarsi nell’arrampicata e con la pista da sci artificiale, mentre militari di diverse specialità mostreranno gli equipaggiamenti e i mezzi di ultima generazione in uso delle Truppe Alpine.

Sabato mattina alle 10.30 una breve cerimonia sancirà l’apertura dell’Alpinatour, mentre domenica alla stessa ora si esibirà la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.

Per tutta la durata dell’evento, gli Alpini in armi della “Taurinense” e i “Veci” dell’Associazione Nazionale Alpini saranno a disposizione dei visitatori per rispondere a tutte le domande e curiosità.

L’Alpinatour, al suo secondo appuntamento dopo la tappa di Asiago dello scorso luglio, è un’iniziativa realizzata attraverso la collaborazione tra le Truppe Alpine dell’Esercito e l’Associazione Nazionale Alpini, nata con lo scopo di introdurre i giovani <s>il</s> al mondo militare e delle penne nere, promuovendo le opportunità di arruolamento nell’Esercito Italiano e informando il pubblico sulle attività dell’ANA.