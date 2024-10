L'ex Manifattura Tabacchi diventa un polo archivistico e culturale: ecco il progetto

Nuovo polo archivistico

Qui sorgerà un nuovo polo archivistico e culturale di Torino, con aule di consultazione, un centro studi, un nuovo polo archivistico e culturale, che accoglieranno un centro universitario completo di residenze, servizi per studenti e aule per l'alta formazione.

Nel 2025 le bonifiche

Lo spazio tra i due nuovi fabbricati, destinati ad archivio dei Ministeri della Giustizia della Cultura, è pensato come luogo di aggregazione, con una galleria coperta per attività sociali e culturali. Previste poi sale conferenze e aula panoramiche.

Il progetto

L'intervento di rigenerazione urbana è improntato su criteri di sostenibilità con 4.5 ettari di territorio restituiti alla città, 6.200 mq di superficie pubblica recuperata dopo le demolizioni e ricostruzioni (il 60% in più di aree pubbliche e spazi aperti), la piantumazione di 200 nuovi alberi, duemila mq convertiti in spazi per la cultura, 41mila mq di edifici rigenerati, 280 km di archivi, il 50% in meno di consumo idrico indoor grazie al recupero delle acque piovane e il 90 % in meno di consumi energetici per gli edifici esistenti.