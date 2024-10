British Irish Film Fest: l'edizione 2020 in memoria del direttore artistico Daniele Manini

L’edizione 2024 sarà infatti la “Ginger Edition”, in memoria del fondatore ed ex- direttore artistico Daniele Manini , prematuramente scomparso nel dicembre scorso.

"Daniele Manini non era solo, in quanto direttore, colui con cui ho lavorato per organizzare questo Festival dal 2015 - ricorda il direttore Alessandro Battaglini - ma è stato uno degli amici e delle persone più importanti della mia vita. Il vuoto lasciato dalla sua perdita è evidente ovunque, dalle strade della nostra amata San Salvario ad ognuna delle nostre vite. Organizzare questa edizione del BIFF era prima di tutto una promessa che abbiamo fatto a lui nelle sue ultime settimane di vita, oltre che un impegno verso una comunità che negli anni si è raccolta attorno a questo Festival. Oggi vogliamo ricordare il nostro "Ginger" nella maniera che lui amerebbe di più, nella maniera che lui riteneva migliore per comunicare con il mondo. Finchè riusciremo a fare il BIFF, sarà come averlo sempre in mezzo a noi".

Come in origine, il festival si svilupperà in tre giornate ricche di proiezioni esclusive di film in lingua originale sottotitolati, scelti tra le produzioni britanniche e irlandesi più recenti che hanno incontrato grandi favori di pubblico e di critica. Tra queste, 2 saranno delle premiere italiane e 5 film saranno presentati al cinema nel Nord Italia per la prima volta.

"Il BIFF è prima di tutto un evento di comunità, divertente, rilassato e gioioso, un momento di aggregazione, di festa e di confronto. Gli eventi di questo tipo, come i luoghi di aggregazione culturale, ultimamente fanno molta fatica a stare in piedi e noi non siamo esenti da questa condizione - aggiunge Battaglini -. Il Fest di quest'anno si è potuto realizzare grazie a tre fattori: il grande impegno, a titolo volontario, del nostro team, la disponibilità dell'Associazione Baretti ad accoglierci all'interno dei loro progetti, alcuni sponsor e un crowdfunding che ha raccolto finora molto". Ma per il BIFF si guarda già al futuro. "Ci piacerebbe molto potergli dare un futuro anche nei prossimi anni, cercando di continuare e migliorare il grande lavoro culturale che abbiamo fatto, ampliandolo, cercando già quest'anno di trovare un collegamento trasversale fra le discipline, ad esempio degli appuntamenti legati alla letteratura. Pensiamo sia oggi molto importante per valorizzare e rivitalizzare il nostro quartiere - che dell'aggregazione, del confronto, della multietnicità e della non paura del diverso ne ha fatto il suo marchio distintivo".