Petsfestival 2024: un Weekend di Meraviglie Animali a CremonaFiere sabato 19 e domenica 20 ottobre

L'undicesima edizione di Petsfestival si terrà a CremonaFiere il 19 e 20 ottobre, promettendo un weekend all'insegna dell'amore per gli amici animali. La Manifestazione, articolata su 25.000 mq espositivi e divisa in settori merceologici, proporrà una vasta gamma di prodotti e servizi per il mondo pet e offrirà l’occasione di conoscere e toccare con mano le ultime novità e le nuove tendenze di settore. Ma Petsfestival è molto di più! La fiera, infatti, non è solo il contesto in cui scoprire nuovi prodotti, ma anche un'opportunità unica per vedere e conoscere da vicino una varietà incredibile di animali potendosi confrontare direttamente con gli allevatori per avere informazioni corrette e consigli sulla gestione delle specie in esposizione, così da arrivare preparati all’acquisto o all’adozione di un animale.

Tra i protagonisti dell'evento ci saranno oltre 200 conigli, 250 colombi ornamentali con piumaggi colorati ed eleganti, piccoli animali e roditori, pappagalli, cavalli e asinelli, animali esotici, pesci d'acqua dolce e pesci tropicali con nuove aree speciali dedicate a pesci Alien, Flower Horn e Goldfish, rettili e rapaci, con Wambli, la Poiana di Harris che lo scorso Febbraio ha partecipato allo Show dei Record con il maestro Falconiere Daniele Cominetti segnando un nuovo Guinnes World Record.

E cani e gatti? Certamente non potevano mancare e, quest’anno, saranno i veri protagonisti della Manifestazione. Sono tantissimi i cani di razze diverse attesi per l’Esposizione Canina Nazionale ENCI e per tutte le attività cinofile in programma, tra cui il primo contest di toelettatura. I gatti, invece, nell’ambito del WCF World Cat Show organizzato da Serenissima Cat Club, arriveranno da tutto il mondo. A Petsfestival 2024, infatti, saranno in esposizione oltre 330 esemplari di tantissime razze diverse, tra cui razze curiose e bellissime, come il Singapura, una delle razze feline più piccole e più recenti al mondo.

“Giungiamo quest’anno all’undicesima edizione di Petsfestival, la seconda gestita interamente da CremonaFiere – dichiara Roberto Biloni Presidente di CremonaFiere - . Il settore pet riveste un'importanza fondamentale sia per il suo ruolo sociale ed educativo che ricopre, sia perché rappresenta un mercato in forte espansione. Il percorso di crescita del panorama fieristico di Cremona è iniziato nel 2021 con il Petsfestival, ed è gratificante vederlo oggi rappresentato da un'esposizione così vasta e ricca di contenuti, sia per gli operatori del settore che per gli appassionati”.

Oltre all’esposizione, Petsfestival offre anche un ricco e variegato programma di eventi, tra cui: spettacoli, workshop, laboratori e attività didattiche interattive. Dalle attività cinofile alle prove di volo con i rapaci, dai laboratori per l’allestimento di acquari alla dog dance, passando per le premiazioni di tutti i concorsi in calendario.