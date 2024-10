Uomo travolto da un treno nei pressi della stazione Stura: ritardi e cancellazioni lungo la linea ferroviaria

Treni cancellati o fortemente ritardati, questa mattina a Torino. Intorno alle 11 si è infatti verificato un terribile incidente nei pressi della stazione Stura, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre si trovava sui binari. Sull'episodio sono al momento in corso le indagini della polizia.

L'intera circolazione ferroviaria è stata interrotta nel tratto tra le stazioni di Stura e Porta Susa per permettere i rilievi dell'Autorità Giudiziaria: coinvolti sia l'Alta Velocità sia i convogli Regionali; i treni in partenza sono rimasti nelle rispettive stazioni, quelli in arrivo stanno subendo fortissimi ritardi.