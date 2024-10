Selfie e autografi per Rocco Papaleo a Portici di Carta: "Torino? La mia città d'elezione, ci vorrei vivere" [INTERVISTA]

Tutti in fila per Rocco Papaleo. L'attore e scrittore ieri ha presentato il suo ultimo libro "Perdere tempo mi viene bene" durante gli incontri di Portici di Carta.

Che cosa vuol dire per Rocco Papaleo perdere tempo?

"È un piccolo scherzo, diciamo che quell'idea di prendere del tempo per se stessi, per non farsi travolgere dalla vita frenetica" spiega Papaleo. Quell'idea di avere una sospensione e immaginare la poesia".

Forse qualcosa che abbiamo un po' perso?

"Ma non saprei. Mi sembra che sia sempre più difficile prendersi tempo per se stessi e forse anche intendevo dire che è un po' la mia indole quella del sognatore, un uomo un po' miope che è più capace a immaginare che a guardare la realtà".

Cosa ne pensa di Portici di Carta?

"È entusiasmante vedere questa sfilza di di bancarelle con i libri, amando i libri è un conforto".

Il suo rapporto con la città di Torino ed eventuali progetti?

"La mia città di elezione, avendo anche io per un certo periodo della mia vita pensato di viverci. Ho preso una casa qui e ho provato a starci, ma poi il mio core business è a Roma, siccome è un po' scollegata, alla fine ho desistito. Oggi che sono arrivato a Porta Nuova e poi sono venuto a piedi lungo i portici pieni di libri, un tuffo al cuore. La città che amo ed è la città che preferisco. Purtroppo per il momento non penso di poterci vivere".