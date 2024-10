Fa freddo, da domani a Torino termosifoni accesi: tutte le informazioni

Da domani a Torino si potranno accendere i riscaldamenti in casa e sui luoghi di lavoro. Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno fatto propendere per la conferma del calendario ordinario: il capoluogo piemontese e le cittadine limitrofe si sono trovano in "zona climatica E", che prevede il via libera ai termosifoni il 15 ottobre. Lo spegnimento è previsto il 15 aprile 2025.

Il periodo di accensione

Durante il periodo di accensione, sono previste un massimo di venti ore giornaliere, dalle 5 alle 23. La temperatura massima consentita è di 20°C, con due gradi di tolleranza per tutti gli edifici. Sono esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18°C, con due gradi tolleranza.

Chi è escluso dai limiti

Il periodo e le temperature regolamentati non si applicano ad alcuni edifici quali, tra gli altri, gli ospedali, le cliniche, le case di riposo, le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia.

"L’Amministrazione comunale - fanno sapere da Palazzo Civico - invita cittadini e cittadine ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell’ambiente e delle bollette".