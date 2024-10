Nessuno vuole i locali dell’ottico e dell’agenzia di viaggi mentre Momo bar riapre con gli ultimi proprietari

Sono andate deserte le aste per l’assegnazione dei locali dell’ex ottico e dell’ex agenzia di viaggi mentre il bar Momo verrà riaperto dagli ultimi gestori. Niente da fare, dunque per i due immobili di via Roma che per cui il Comune di Luserna San Giovanni voleva trovare dei nuovi affittuari.

“All’asta per il bar al civico 39 invece hanno partecipato due aziende e l’offerta migliore è stata presentata dagli ex gestori” spiegano dagli uffici comunali.

La previsione è che ha novembre il bar possa riaprire: “Una volta che gli enti terzi termineranno le loro pratiche emetteremo il provvedimento finale e poi ci sarà la stipula del contratto che andava comunque aggiornato perché il vecchio ormai aveva più di vent’anni” aggiungono.

Che cosa accade ora per i due locali ai civici 35/37 e 43/45? “L’obiettivo è rimetterli a bando ma stiamo valutando con l’Amministrazione comunale eventuali manutenzioni preventive in modo da renderli più appetibili”.