Alle Officine Ferroviarie, arriva il Doc Brown Music Fest: un nuovo incubatore per la musica indie torinese?

Doc Brown Booking Agency, in collaborazione con le Officine Ferroviarie, organizza un festival musicale che, nella prima edizione, vedrà sul palco dello storico locale

torinese di corso Sommeiller 12 tre coppie di artisti che fanno parte del roster dell’agenzia.



Tre serate a partire da venerdì 18 ottobre, quando Chris J Sandra & Tacoband (spaziano dai generi neo-soul e hip-hop, al jazz e alla dance) e poi Maracuja (funk/pop) saliranno sul palco per un’ora e mezza di musica dal vivo, dalle 22.

Ingresso con formula “up to you”, ovvero a offerta libera. Bevuta di benvenuto omaggio per chi, prima degli eventi, mangerà nelle aree ristorante del locale.

Gli altri due appuntamenti sono in programma per venerdì 15 novembre con Gionathan (genere funk/pop) e BlackRockStar (soul/urban) e venerdì 13 dicembre con Mazaratee (funk/rock) e Jonnie (cantautorato). In entrambe le serate si comincerà alle 22, con la stessa formula d’ingresso del 18 ottobre.



Il progetto si candida a diventare un punto di riferimento per la musica indie di Torino, che ha bisogno di trovare una “casa” dopo i risultati poco incoraggianti di TOdays. «Ci auguriamo di poter essere quell’incubatore che in questo periodo forse è mancato nella nostra città - spiegano gli organizzatori della Doc Brown Booking Agency di Torino -. Questo dovrebbe essere solo l’inizio, perché già stiamo pensando a una programmazione più fitta nel 2025, sempre all’interno di Officine Ferroviarie, che ha sposato con entusiasmo il nostro progetto; con loro si è creata una

bellissima sintonia».



Doc Brown intende quindi supportare e offrire una vetrina agli artisti indie, in particolare nelle prime tre serate lo farà con quelli presenti nel proprio roster. In futuro allargherà questa possibilità ad altre proposte, cercando anche di coinvolgere cantanti e musicisti più affermati che possano fare da traino. E si pensa già ad esportare il format anche fuori dalle mura torinesi: «Nel 2025 non ci

dispiacerebbe farlo diventare itinerante, con eventi in città come Milano, Bologna e Roma». Questo primo ciclo di appuntamenti sarà interamente registrato in diretta da Radio J.App, con videointerviste agli artisti, promozione sui social e la presenza di una speaker che seguirà le serate.