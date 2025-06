Nasce il primo “Risto Teatro”: cena e risate per una buona causa

Una cena, una commedia, una causa speciale: arriva al ristorante Gaucho (Via Orbassano 70, None – uscita casello Candiolo) il primo appuntamento con il Risto Teatro, un esperimento che unisce il piacere del palato al divertimento della scena.

Il sipario si apre sabato 21 giugno con “Se devi dire una bugia dilla grossa”, esilarante farsa firmata Ray Cooney, per la regia del celebre Claudio Insegno. Ambientata nell’hotel Westminster di Londra, la storia incomincia con un ministro impegnato in una scappatella...

Nel cast, la compagnia Red Taurus: Graziella Porro, Massimo Cosma, Paolo Belletrutti, Simone Pastorino, Isabel Modica, Paolo Belletrutti, Rossana Bena, Daniela Cocca, Morgana Zuppa, Alessandro Cozza.

Il primo appuntamento con il Risto-Teatro non è solo arte e gastronomia: da sempre impegnata nel teatro solidale, la compagnia devolverà il ricavato in favore di una colonia felina di Campomarino (Campobasso) in gravi difficoltà. Un’occasione per godersi una serata diversa, sostenere una nobile causa e scoprire che una buona bugia, almeno sul palco, può fare davvero bene.

Per info e prenotazioni: tel. 3911387419