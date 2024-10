Colle del Nivolet, chiusura invernale per la strada provinciale 50

Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet è iniziato il periodo di chiusura invernale, che interessa, di norma dal 15 ottobre al 15 maggio (con variazioni dovute alle condizioni meteo e all’innevamento), il tratto che va dal km 6+700 al km 18+460.

“La Provinciale del Colle del Nivolet ha avuto il suo momento di massima notorietà internazionale grazie all’arrivo di una suggestiva tappa del Giro d’Italia 2019 ai piedi della diga del Serrù. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici - Ma sin dai primi anni del XXI secolo, grazie al protocollo d’intesa che aveva formalizzato l’iniziativa 'A piedi tra le nuvole', la Provincia di Torino prima e la Città metropolitana a partire dal 2015 avevano lanciato insieme al Parco Nazionale Gran Paradiso, un segnale preciso di impegno per la sostenibilità del turismo montano e dell’escursionismo. Auspichiamo che, dopo la pausa di riflessione di quest’anno, il Parco e il Comune di Ceresole Reale tornino a fare sistema con la Città metropolitana, per salvaguardare, almeno nelle giornate festive dei mesi di luglio e agosto, un patrimonio naturale e un’infrastruttura viaria di grande valore, per la cui salvaguardia il nostro Ente da sempre impegna ingenti risorse finanziarie e professionali. La Città metropolitana di Torino ribadisce il suo impegno per proporre, soprattutto in ambiente montano, alternative alla mobilità motorizzata individuale. Siamo disponibili ad un confronto per definire per il 2025 nuove modalità di regolamentazione estiva del transito sulla Provinciale 50, beninteso considerando prioritaria la tutela dell’ambiente alpino, ma anche la sicurezza della circolazione”.