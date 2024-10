Doppio incidente in tangenziale: traffico bloccato e rallentamenti da Moncalieri e sulla Torino-Pinerolo

Un'auto è finita contro il guard rail e poi in testa-coda mentre stava percorrendo la Torino-Pinerolo all'altezza di None. Per fortuna il veicolo non ha impattato contro altri e l'automobilista è uscito completamente indenne dall'abitacolo. Lunghe code si sono create sul raccordo in direzione Torino.

Più impressionante un altro incidente, avvenuto anch'esso nel tardo pomeriggio, ma sulla sopraelevata Moncalieri. Un'auto è uscita di strada all'altezza delle doppie curve e ha carambolato fino a ribaltarsi completamente finendo a testa in giù. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Anche in questo caso forti disagi per la circolazione.