Le fotografie contro l'inquinamento: alle Galleria d'Italia gli scatti di Mitch Epstein con la mostra "American Nature"

La mostra intende descrivere l’evoluzione culturale e fisica degli Stati Uniti dal 1973 a oggi, percorrendo un unico racconto di inquinamento e di consumismo che hanno cambiato la natura, eliminando nep tempo notevoli foreste vetuste americane. Un importante lavoro che arriva finalmente in Italia, per la prima volta Epstein racconterà vent'anni di lavori intorno al tema della natura americana e degli americani.

" Se pensiamo a questa mostra e al suo titolo possiamo effettivamente trovare diversi significati, sicuramente questa mostra intende essere aperta a molteplici interpretazioni – ha commentato Mitch Epstein – Quando guardi le foto puoi notare la storia della natura Americana e del potere che essa trasmette. Ho trascorso 5 anni visitando vari siti in cui si produce energia, constatando uno spirito consumistico che oggi ha portato i problemi che abbiamo. Negli Stati Uniti le foreste vetuste sono rimaste poche, poterle vedere è stata una vera fortuna per me ".

Epstein è considerato uno dei fotografi più importanti al mondo, nonché pioniere nella fotografia a colori artistica negli anni '70. Le sue fotografie si trovano in numerose importanti collezioni museali in tutto il mondo, tra cui il Museum of Modern Art, il Metropolitan Museum of Art, il Whitney Museum of American Art e la Tate Modern, e da domani anche a Torino presso la Galleria d'Italia in via XX Settembre.

La soddisfazione di Gallerie d'Italia

"Questa mattina pensavamo a quanti ospiti in questi anni sono passati di qui, e devo dire che oggi guardando le immagini scattate da Epstein sembra la tappa maggiormente in equilibrio – ha spiegato il Direttore della Galleria d'Italia Michele Coppola – Pensare che l'artista abbia accolto il nostro invito per venire a raccontare la sua carriera a Torino, ecco credo che rappresenti qualcosa di eccezionale. In questa incredibile storia italiana oggi completiamo un percorso con un uomo straordinario, dimostrando come si possa tendere alla perfezione".