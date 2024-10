A Nichelino parte il progetto di restyling dei cimiteri cittadini

Si avvicina la ricorrenza di Ognissanti e il Comune di Nichelino decide di investire 80 mila euro per risistemare i campi all'interno dei due cimiteri cittadini, quello di via Pateri e quello di Stupinigi.

Necessità interventi urgenti

Si tratta delle zone più vecchie e bisognose di interventi di manutenzione per poter garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone che si recano al camposanto per visitare i loro cari che non ci sono più.

E' stata quindi disposta una mappatura dello stato dei manufatti cimiteriali, al fine di poter definire meglio il grado di urgenza dei lavori da eseguire, così da procedere con la relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

L'ampliamento di via Pateri

Intanto, a partire dal mese di settembre, sono ripresi i lavori di ampliamento del camposanto di via Pateri. "Grazie ad una variazione di bilancio, siamo riusciti a reperire risorse per proseguire con la manutenzione della parte più vecchia del camposanto ma non solo", ha dichiarato la vice sindaca e assessore ai Servizi demografici Carmen Bonino.

Il Campo 12 vedrà la costruzione di 440 loculi che andranno ad aggiungersi alle oltre 250 cellette cinerarie realizzate nel maggio dello scorso anno a completare così gli interventi di ampliamento, oltre a procedere alla piantumazione di nuovi alberi e alla realizzazione di due cippi in memoria dei morti per il Covid.