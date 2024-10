Valle Orco e Val Soana, in arrivo 4 milioni di euro

Si è tenuto oggi, a Cuorgnè, presso la Sala Conferenze della SS Trinità, l’incontro tra l’Assessore Regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale, il Consigliere Regionale Mauro Fava e gli Amministratori Locali rappresentanti dei 27 comuni delle Valli Orco e Soana. L’occasione è stata propizia per illustrare e condividere i 34 progetti (delle fasce A e B) presentati dall’Area Omogenea delle due vallate Canavesane.

Progetti finanziati dalla Regione grazie agli FSC per un importo di 3.899.517 euro ai quali si aggiungono le risorse stanziate dai comuni stessi che permetteranno di realizzare progettualità per 4.347.970 euro. Grazie al contributo regionale è possibile finanziare fino al 90% dei progetti presentati dall’Area Omogenea.

Il capofila della progettazione denominata “Gran Paradiso” è l’Unione Montana Valli Orco e Soana che ha coordinato i Comuni di Alpette, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Levone, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte, Sparone, Valperga, Valprato Soana.

Un contesto naturale straordinario, che comprende il meraviglioso Parco Nazionale del Gran Paradiso, fatto di una ricchezza in termini paesaggistici e culturali, in cui la cura dell’ambiente e la riqualificazione degli spazi e delle infrastrutture rappresentano la spinta per mantenere vivo il legame con il territorio, preservare l’identità dei luoghi, rafforzare il tessuto e la coesione sociale. I progetti che verranno finanziati si propongono di migliorare la qualità della vita e valorizzare la grande bellezza delle valli nell’ottica di caratterizzarsi come “Distretto Turistico di Valle”. Un piano di riqualificazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture locali, che è opportunità di sviluppo e coesione, occasione di promozione e visibilità. Una trasversalità di progetti che potenziano i servizi alla cittadinanza, migliorano la fruibilità degli spazi pubblici e aggregativi, rinnovano la viabilità per rilanciare il territorio e valorizzare le piccole comunità, al fine di limitare spopolamento e senilizzazione dell’Area. La mission è migliorare la qualità della vita delle località alpine. rafforzare il posizionamento dell’area come meta turistica ad attrazione sostenibile e favorire lo sviluppo economico locale.

<L’incontro di quest’oggi è servito per fissare una nuova tappa del percorso che porterà Regione e Comuni a lavorare fianco a fianco per la messa a terra dei 4,3 milioni di investimenti per i progetti prioritari presentati dai 27 comuni delle Valli Orco e Soana – spiega l’Assessore Vignale – con gli Amministratori abbiamo discusso del cammino cominciato lo scorso anno con la presentazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, una risorsa di 105 milioni di euro che ci permetterà di finanziare progetti in 805 comuni del Piemonte.

A differenza della passata programmazione in cui si era data priorità alle città capoluogo di provincia, in questa abbiamo voluto essere vicini a tutti i comuni piemontesi con fondi FSC, le Strategie Urbane (SUA) e le Aree Interne.

Con il Presidente dell’Unione Montana Valli Orco e Soana e gli Amministratori abbiamo, infine, discusso dei prossimi adempimenti. A giugno del 2028 tutte le opere dovranno essere concluse e rendicontate alla Regione. Siamo qui per dimostrare nei fatti come la Regione sia al fianco dei piccoli comuni e condivida con essi lo sviluppo, la promozione e il futuro dei territori. Nessuno indietro, avanti tutti>.

<Siamo contenti nel percorso fatto finora – conferma il Presidente dell’Unione Montana Valli Orco e Soana nonché Sindaco di Frassinetto Marco Pietro Bonatto Marchello – l’Unione ha fatto da coordinamento e collettore per la progettualità di Area Omogenea di Regione dedicata aio progetti dei singoli comuni, ho molto apprezzato l’impegno di tutti nel fare un lavoro corale e sovracomunale con un respiro ampio per il territorio, compresa la collaborazione delle altre Unioni Montane della zona.

Siamo anche soddisfatti che tale materia sia affidata all’Assessore Vignale, persona di esperienza e competente, con il quale abbiamo cominciato questo cammino insieme già dalla precedente amministrazione regionale e che oggi dovrà essere messo a terra. Ringraziando Regione, Presidenza e Assessorato per questa possibilità per il territorio>.

Un onore accogliere l'Assessore Vignale – dichiara il Presidente dell’Unione Montana Val Gallenca e Sindaco di Prascorsano Piero Rolando Perino - a lui abbiamo presentato le nostre proposte. Ringrazio la Regione per l'opportunità data con questi fondi che sono stati gestiti, per la nostra Area, nel perimetro della Green Community che ha coordinato le valli con progetti che hanno guardato al territorio più ampio. I nostri progetti permetteranno ai comuni di svilupparsi in un’ottica più sostenibile per il turismo e contro spopolamento con interventi per istruzione, edifici scolastici e molto altro>.