Con "ben-essere comune” Grugliasco si prende cura dei dipendenti dell'Amministrazione

Per la prima volta i dipendenti del Comune di Grugliasco avranno a disposizione, oltre alla Consigliera di Fiducia, figura prevista già negli anni passati e in quasi tutti gli Enti Pubblici, anche uno psicologo. Si tratta del nuovo servizio “ben-essere comune”, nato su proposta del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Grugliasco che, basandosi sulle relazioni predisposte dalla Consigliera di Fiducia in carica fino allo scorso anno, ha proposto all'Amministrazione Comunale di arricchire l'offerta di servizi ai dipendenti della presenza di uno psicologo, un professionista attento al benessere ambientale e relazionale dei dipendenti.

«Abbiamo accolto con favore la proposta del CUG, in quanto siamo consapevoli che i dipendenti sono la risorsa fondamentale per poter offrire servizi sempre migliori ai cittadini e attuare i programmi dell'Amministrazione e che garantire loro un ambiente di lavoro piacevole e il più possibile privo di conflittualità è un valore aggiunto a cui non si può rinunciare – affermano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore al Personale Roberta Colombo – Siamo contenti che questa richiesta sia venuta proprio dai dipendenti, e, precisamente, dall'organismo che, all'interno dell'Ente, si occupa delle pari opportunità e del benessere organizzativo. Speriamo che sia un servizio apprezzato e utilizzato e che possa portare a rendere il Comune di Grugliasco un luogo in cui sia piacevole venire a lavorare».