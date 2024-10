Frossasco: il piazzale davanti al Museo dei Piemontesi nel Mondo diventa palcoscenico

Uno spaccato delle vite e delle difficoltà affrontate dagli emigranti: è questo il tema dello spettacolo teatrale gratuito ‘TeatroMERICA’, messo in scena dall’associazione teatrale Pathos in collaborazione con il Comune di Frossasco e il Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo domani, sabato 19 ottobre, alle 16,30. La location sarà la piazza antistante il Museo.

Lo spettacolo di domani offrirà un legame tra passato e presente, rivivendo le emozioni di chi ai tempi lasciò la propria terra alla ricerca di un futuro migliore, un sentimento che rimane costante anche per i migranti di oggi. “L’idea di questo spettacolo nasce dalla volontà di mantenere vivo l’interesse per il museo – spiega Rosanna Napoli, vicesindaco e assessore a Cultura, Educazione e Politiche Sociali –. Per ricordare alla comunità che il museo non è ancora riaperto, ma non è neppure abbandonato”.

Il museo nacque per dar voce alle storie di centinaia di migliaia di piemontesi che lasciarono la loro terra per cercare nuove opportunità all’estero. Chiuso dal 2022, l’edificio attende di essere ristrutturato per riallestire gli spazi con il fine di migliorare l’accessibilità al pubblico, aumentare l’attrattività culturale e accrescere il suo valore culturale.

‘‘I lavori saranno possibili grazie ai finanziamenti della Regione e del Fondo Nazionale per il Turismo, ciascuno con un contributo di 50.000 euro, ai quali si aggiungono 23.000 euro stanziati dal Comune e 10.000 euro provenienti da fonti private, tra cui la Fondazione Crt e i Lions – precisa Napoli –. La data della riapertura dipenderà dalla tempistica burocratica e dalla durata dei lavori”.