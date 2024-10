La vita e l’amore di Marie e Pierre Curie va in scena a Luserna San Giovanni

Musica, recitazione e scienza si fondono in uno spettacolo dedicato a Marie Skłodowska-Curie e Pierre Curie, alla vita che hanno trascorso insieme, al di là del loro grande contributo nel campo scientifico.

“L’idea è stata di una coppia di amici e soci dell’associazione, Francesca Busa e Massimo Umberto Tomalino. È un lavoro sulla vita di Marie e Pierre Curie, personaggi importanti e conosciuti per la scienza, la chimica e la fisica in particolare”, racconta Tullio Parise, presidente di Sën Gian.

Marie Curie è stata la prima donna a ricevere un premio Nobel, insieme al marito e a Antoine Henri Becquerel, per i suoi studi sulle radiazioni. E questo in un’epoca in cui le donne erano molto marginalizzate. Sebbene si fosse trasferita dalla Polonia alla Francia, dove il riconoscimento dei diritti delle donne era a uno stadio più avanzato rispetto alla Polonia, anche lì era discriminata perché era l’uomo a farla da padrone, soprattutto in determinati ambiti come quello scientifico.

Nello spettacolo si parlerà di fenomeni legati alla scienza, ma l’obiettivo principale sarà raccontare l’esistenza di due persone dietro le loro scoperte scientifiche. “Molto spesso quando parliamo di scienziati, pensatori, artisti, personaggi famosi in generale, ci fermiamo all’aspetto che spicca. Raramente ci fermiamo a pensare che sono uomini o donne che hanno degli aspetti in comune con tutte gli altri esseri umani. Raccontare Marie e Pierre Curie vuol dire, in questo caso, raccontare le loro passioni, la loro vita, il loro amore. La pretesa dello spettacolo prevede di poter spiegare come le due cose non siano assolutamente antitetiche: si può vivere tranquillamente una vita fatta di pulsioni quotidiane pur condividendo dei livelli di ricerca scientifica del genere”, spiega Parise.

A concepire e scrivere l’intero lavoro, trasposizione teatrale dell’epistolario intercorso tra i due protagonisti, sono stati Busa e Tomalino, che interpreteranno i coniugi Curie. Sarà presente anche un accompagnamento musicale, a cura della pianista Eva Carazzolo, e la voce narrante, a fare da filo conduttore agli episodi che verranno messi in scena, sarà quella di Tullio Parise.

Lo spettacolo, dal titolo ‘Pierre e Marie Curie – una coppia brillante’, si terrà domani, sabato 19 ottobre, al tempio valdese di Luserna San Giovanni. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: Tullio Parise 3480382734; Ferramenta Malan, via Primo maggio 5, Luserna San Giovanni (0121 909310); Associazione Sën Gian 3273149183.