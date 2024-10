Rischi e vantaggi di puntare sulle nuove criptovalute

L’investimento in criptovalute non è più considerato un’operazione di nicchia. Non sono più i “nerd” della finanza a investire in Bitcoin e altcoin, ma una fetta sempre più grande di investitori si avvicina quotidianamente al settore. Allo stesso tempo, c’è però un clima di sfiducia perché c’è chi sostiene che ormai è passato il treno e non è più possibile effettuare guadagni. In alcuni casi potrebbe anche essere la verità, ma non è un discorso a senso unico poiché nascono criptovalute nuove ogni giorno, portando con sé possibilità di guadagno sottostimate.

Il mercato delle criptovalute è indubbiamente volatile, quindi l’investimento deve essere sempre fatto in maniera conscia, ma i rischi in questo caso vengono bilanciati e persino superati dai vantaggi, che includono guadagni potenzialmente elevati.

In questo caso, però, non parliamo di investire in maniera casuale, puntando semplicemente sulla prima cripto che vi viene in mente, come BTC. Sebbene Bitcoin sia un asset sempreverde, anche questo ha periodi di forte volatilità che possono ridurne il prezzo in maniera significativa. Come far fronte a questo problema, quindi? La risposta è semplice e può essere ricercata nelle nuove criptovalute, quelle non ancora lanciate sul mercato.

Si tratta di token in prevendita, che non hanno ancora una quotazione ufficiale e sono quindi vendute dal team di sviluppo a un prezzo molto basso. Un esempio notevole è Pepe Unchained, che sta vivendo un momento di massimo slancio raggiungendo quasi 20 milioni di dollari in finanziamenti.

I vantaggi delle nuove criptovalute

Quando ci riferiamo a nuove criptovalute, quindi, parliamo di token in prevendita. La maggior parte ha un valore irrisorio e la chiave del successo di investimento sta nel riconoscerne il potenziale prima che aumentino di valore. Le criptovalute che vengono accettate da grandi community e acquisiscono trazione mediatica, sono quelle che crescono maggiormente al lancio sugli exchange e le storie di investimenti di successo sono tantissime.

L’aumento di valore esponenziale, quindi, è il primo fattore vantaggioso di questi token. Il secondo è rappresentato dalle opportunità di staking. Il termine indica la possibilità di bloccare la criptovaluta acquistata, permettendo alla blockchain di eseguire le proprie attività. Ciò non avviene però per “bontà d’animo”, ma comporta chiaramente un vantaggio per l’investitore. Chi blocca i propri token riceve ricompense variabili annuali, permettendo di guadagnare in maniera passiva senza fare assolutamente nulla.

Gli utenti partecipano così a progetti innovativi nel mondo delle valute digitali. Le criptovalute apportano sempre novità tecnologiche, scoprendo novità che possono cambiare totalmente l’approccio al mercato.

Gli aspetti meno vantaggiosi

Non c’è vantaggio senza svantaggio, quindi bisogna anche parlare di alcuni degli aspetti negativi, che sia ben chiaro possono essere sicuramente mitigati. Innanzitutto il rischio derivante dall’assenza di affidabilità. Questo è un fattore che può essere eliminato facilmente, però. Basta verificare che i progetti in cui si investe abbiano passato verifiche da parte di aziende di controllo come SolidProof e Coinsult. Se i progetti vantano audit di questo tipo, allora l’investimento è sicuro e non c’è alcun rischio di truffe o frodi.

Immancabile poi il rischio volatilità e oscillazione di prezzo. Le criptovalute fluttuano molto e rapidamente. Non è possibile aspettarsi stabilità, quindi bisogna partecipare ai progetti con questa consapevolezza.

Un progetto esplosivo: Pepe Unchained (PEPU)

Tenendo conto degli elementi citati, non possiamo non presentare un progetto come Pepe Unchained, che si appresta a divenire uno dei più promettenti di sempre, grazie a un’elevatissima partecipazione di investimento da parte di whale e non. Secondo gli analisti, si tratta di una meme coin dal potenziale 100x, in grado di generare guadagni notevoli per tutti i primi investitori.

Allo stato attuale il costo del token è di 0,00999$, un prezzo molto basso che invoglia all’acquisto e permette di diversificare il proprio wallet con una meme coin che, grazie alle sue innovazioni tecnologiche, ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un asset redditizio.

PEPU funzionerà infatti in un proprio ecosistema blockchain Layer-2, innovando il campo delle meme coin e lasciandosi alle spalle la lenta e obsoleta Layer-1 su cui operano molte meme coin. Per partecipare alla prevendita basta un wallet compatibile ed è subito possibile acquistare il token, piazzandolo in staking per ricompense superiori al 100%.