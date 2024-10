InvesTO sul territorio: annunciati i vincitori della prima edizione del progetto rivolto a sostenere e finanziare nuovi progetti di imprenditoria sociale

LabAut, SolCare, BoosTER e Green Hub – Serra Sociale Integrata sono le quattro idee vincitrici della prima edizione di InvesTO sul territorio, un’iniziativa nata dall’unione tra finanza e filantropia per sostenere e finanziare nuovi progetti di imprenditoria sociale capaci di generare un impatto economico, sociale e ambientale positivo nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

I progetti presentati hanno proposto caratteristiche multisettoriali che spaziano dall’inclusione sociale allo sviluppo territoriale, dal contrasto allo spopolamento a quello dell’impoverimento del territorio, intersecando diversi attori, realtà geografiche e settori di intervento. Inoltre, la sostenibilità economica, la rigenerazione dei territori generata dalle attività sociali e ambientali e le realtà dove gli spazi diventano luoghi sono al centro dei progetti proposti.

I vincitori del bando sono:

• Dalla Stessa Parte Scs, con il progetto “LabAut” – creazione di un laboratorio dedicato a processi produttivi, rivolto a persone con autismo e al loro inserimento socio lavorativo nelle Valli di Lanzo.

• Gruppo Arco Scs, con il progetto “SolCare” - prevenzione e facilitazione nell’accesso allo screening dei tumori della pelle rivolto a tutti i torinesi, con particolare attenzione alle categorie fragili.

• LiberiTutti Factory Srl Impresa Sociale, con il progetto “BoosTER – Agenzia di sviluppo territoriale” – creazione di un ecosistema territoriale e digitale nelle Valli di Lanzo, per contrastare lo spopolamento e incrementare le attività economiche, con un focus rivolto a donne e giovani.

• Limen Società Agricola Sociale, con il progetto “Green Hub – Serra Sociale Integrata” – realizzazione di una serra aeroponica, all’interno di Cascina Falchera a Torino, per la produzione di prodotti ortofrutticoli di prossimità, oltre che il rafforzamento di percorsi lavorativi e di inclusione, in un contesto di sostenibilità ambientale.







Ciascun vincitore si è aggiudicato un contributo in denaro di 30mila euro, stanziato dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, nonché la possibilità di accedere a un Impact Financing di UniCredit a tasso zero, fino a 110mila euro. In aggiunta, verrà riconosciuta una premialità fino a 5mila euro al raggiungimento degli obiettivi sociali dei singoli progetti premiati, secondo lo schema del pay for success.

LiberiTutti Factory Srl Impresa Sociale con il progetto “BoosTER” si aggiudica il premio speciale, messo in palio da Fondazione Italiana Accenture ETS.

Il premio speciale come progetto più innovativo – in grado cioè di garantire la scalabilità e la replicabilità al progetto stesso, in termini di qualità e quantità di beneficiari raggiunti – consiste in un contributo di 5mila euro, erogato da Fondazione Italiana Accenture ETS.

Ai vincitori è garantita la possibilità di usufruire di un supporto formativo e tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate a cura di Human Foundation, con il contributo di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

InvesTO sul territorio è stato realizzato da UniCredit e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, braccio operativo della Fondazione CRT per l’impact investing, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, con il supporto tecnico-scientifico di AICCON Research Center e Human Foundation, in partnership con Confcooperative Piemonte Nord, Legacoop Piemonte, AGCI Piemonte (Associazione Generale delle Cooperative Italiane), Forum del Terzo Settore in Piemonte.

“InvesTO sul territorio è un progetto significativo per la nostra Fondazione, perché intercetta e risponde ai bisogni dei cittadini e delle imprese con un forte impatto sociale. Abbiamo voluto offrire una risposta concreta che sia di supporto economico alle imprese ed anche di rafforzamento delle competenze sullo sviluppo dell’impatto sociale, senza trascurare la crescente domanda di servizi che arriva dal territorio. La qualità delle proposte finaliste ha confermato l’esigenza di sostenere con convinzione l’economia sociale e il vivace mondo imprenditoriale che la anima. Questo successo è frutto della sinergica collaborazione fra i promotori, UniCredit, Human Foundation, Aiccon Research Center e Fondazione Italiana Accenture ETS, che hanno reso il progetto altamente innovativo” commenta Cristina Giovando, Presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.