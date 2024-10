Un caffè a Torino e un marrone a Cuneo: Ada Piemonte porta gli anziani alla scoperta del territorio

Si parte in bus da Venaria, Settimo, Borgaro, Leinì e altri comuni della provincia per gustare tutti insieme un caffè speciale a Torino. Un momento di convivialità arricchito dalle "Tre C": caldo, comodo e in compagnia, perché il piacere di una buona tazza si amplifica se condiviso con amici. Il viaggio si arricchisce poi di cultura proseguendo con la visita alla prestigiosa sede della RAI di Torino. Un momento importante per scoprire insieme la storia della televisione italiana.