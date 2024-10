Recupero e restauro ex Curia Maxima, approvati lavori per 165 mila euro

La Giunta comunale, nella seduta di oggi, ha approvato, su proposta della Vicesindaca Michela Favaro il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo dell’ex Curia Maxima di via Corte d’Appello 16, sede di uffici e Assessorati della Città, dove è in corso un cantiere di recupero di alcune facciate.

Gli interventi, per un totale di 165 mila euro di investimento, interesseranno, oltre alla facciata interno cortile della manica su via delle Orfane, anche lavorazioni specifiche di restauro di elementi lapidei e in stucco, richieste dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, che segue i lavori.