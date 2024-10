Fortissimo PoliTo: il concerto Multipli di violoncello organizzato da Polincontri ed EstOvest Festival

Il concerto Multipli di Violoncello in programma lunedì 28 ottobre 2024 presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino, è il frutto della lunga collaborazione tra Polincontri ed EstOvest Festival e risulta inserito nella cornice della quarta Contemporary Cello Week.



Protagonisti saranno quattro dei più ricercati violoncellisti europei dediti al repertorio dei nostri giorni e altrettanti giovani di talento provenienti per l’occasione dai migliori centri musicali internazionali. Il repertorio vedrà alternarsi gli interpreti con brani “a solo” e pagine per più violoncelli, fino ad otto contemporaneamente. Si potrà ascoltare il suono del violoncello in diverse combinazioni, moltiplicando le potenzialità di uno strumento duttile e straordinariamente espressivo.