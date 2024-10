A Grugliasco la due giorni di "MolePhil": primo convegno piemontese filatelico e numismatico

Creare a Torino il polo di attrazione collezionistica che attualmente manca al Nord Ovest Italia e far diventare questo appuntamento una presenza fissa nel calendario delle manifestazioni dedicate a questo importante ambito. E’ quanto l’associazione Laf-L’Altra Filatelia si propone di realizzare con la prima edizione di "MolePhil", convegno piemontese filatelico e numismatico in calendario per venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

L’esposizione, con ingresso gratuito, avrà luogo presso il Parco Culturale "Le Serre" di via Lanza 31 a Grugliasco, in un padiglione espositivo di circa 1.000 metri quadrati.

“Il nostro scopo è formare, informare e far appassionare le persone a un hobby di tradizione secolare e diffuso in tutto il mondo – spiega il presidente dell’associazione organizzatrice Mario Villa –. Ciò è possibile in forma virtuale con le chat e le videoconferenze, ma riteniamo imprescindibile il contatto reale fra collezionisti, commercianti e periti. Abbiamo quindi voluto investire tempo ed energie per un primo convegno in Piemonte, regione di grandissima tradizione filatelica e numismatica che da tempo non ospita un evento del settore degno di questo nome”.

I soggetti invitati a esporre sono addetti ai lavori del settore filatelico e numismatico: commercianti, periti e associazioni. Nella mostra mercato con annessa esposizione saranno esposti, tra gli altri, lavori di Ketty Borgogno (“Castelli d’Italia i colori naturali della serie e...non solo”), Massimiliano Valota (Numismatica estratto collezione banconote Vietnam), Pino Cirneco (“Dallo Sparre ai De La Rue”) e Mario Villa (“Annulli Sardo-Italiani della Provincia di Torino 1851-1866”).

L’esposizione è visitabile domani, venerdì 25 ottobre, dalle ore 10 alle 18, e sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17.

IL PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre

Apertura ore 10,00

Dal palcoscenico i seguenti eventi:

- 10,00 Saluto e cerimonia Annullo dedicato alla manifestazione

- 10,15 Presentazione pubblicazioni UNIFICATO

- 11,00 Roberto Gallo “Realtà e prospettive del collezionismo filatelico”

- 11,30 Presentazione libro “Castelli d’Italia, viaggio

tra i colori e le particolarità della serie edizione 2025” di Ketty B.

POSTE ITALIANE: Annullo 1° Molephil Convegno Filatelico Numismatico di Torino

Sarà disponibile la cartolina celebrativa presso lo stand L.A.F.

Sabato 26 ottobre

Apertura ore 9,00

Dal palcoscenico i seguenti eventi:

- 10,00 Post Horn e il libro di Thomas Mathà per il 70° AIEP a cura di Claudio Manzati

- 10,30 AFIS “Chi siamo e cosa facciamo” a cura di Michele Iuliano

- 11,00 Enciclopedia Castelli d’Italia VOL.2 presentazione di Borgogno, Cipriani, Proserpio

Poste Italiane: Annullo 45° Anniversario della Federazione delle associazioni filateliche della Provincia di Torino

Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare la mostra filatelica e numismatica allestita dagli organizzatori.

Servizio bar interno e tavola calda a pranzo con spazio dedicato per espositori e visitatori. Prenotazione presso il bar all’interno del padiglione.

COME ARRIVARE

In auto: tangenziale Sud uscita Allamano

Dalla stazione Torino Porta Nuova: Metropolitana - Stazione Fermi; Bus 76 da fermata Cervi(Via De Amicis) a fermata Goito

Dalla stazione FS di Grugliasco: bus 76 da fermata San Gregorio Magno (via Napoli) a Goito.