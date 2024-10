Carceri, Osapp: "Poliziotti penitenziari eroi quando serve colpevoli quando conviene"

I disordini del 2 agosto nell'istituto penale per minorenni "Ferrante Aporti" di Torino rivelano una verità brutale: il personale di Polizia penitenziaria viene sistematicamente sfruttato, criminalizzato e abbandonato. Lo sfruttamento ha raggiunto livelli che distruggono non solo la dignità degli operatori ma compromettono la sicurezza degli istituti, dove i servizi ordinari vengono accorpati. La denuncia è dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

"I nostri agenti vivono un incubo quotidiano in tutta la Nazione," sottolinea Beneduci. "Ogni loro azione viene messa sotto processo. Lavorano sapendo che un singolo passo falso può distruggere la loro carriera, mentre atti di coraggio vengono ignorati o, peggio, trasformati in colpe."

L'Amministrazione risponde con procedimenti disciplinari, usando formule vuote come "non essersi attivato adeguatamente" - parole che suonano come uno schiaffo a chi ha messo a rischio la propria vita per mantenere l'ordine.